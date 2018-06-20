Дженнифер Лоуренс стала лицом нового аромата Dior: первое фото

Оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс уже не впервые сотрудничает с модным брендом Dior. Теперь актриса стала лицом нового аромата Dior, о котором модный дом пока не разглашает никакой информации.

Стоит отметить, что новый аромат Dior станет первым в парфюмерной линии Dior с 1999 года. Именно поэтому создатель новинки – парфюмер Франсуа Демаши отметил, что это: "беспрецедентный аромат, который знаменует собой начало новой эры для парфюмерной линии Dior".

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Дженнифер в модном доме уже окрестили посланницей нового поколения ароматов Dior и анонсировали выход духов одним фото с кампейна.

Дженнифер Лоуренс стала лицом нового аромата Dior

Стоит добавить, что Дженнифер Лоуренс сотрудничает с Dior с 2012 года. Она становилась лицом рекламной кампании сумок (2013) и помады Dior Addict Lipstick, а также участвовала в съемке коллекции Pre-Fall 2018 и стала участником благотворительной инициативы бренда Dior Love Chain.