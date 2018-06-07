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Дженнифер Лоуренс в неудобной обуви сходила на свидание с новым бойфрендом: фото

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Дженнифер Лоуренс на свидании с Куком Марони
Дженнифер Лоуренс на свидании с Куком Марони / dailymail.co.uk

Голливудской актрисе Дженнифер Лоуренс не придется опровергать слухи об отношениях с директором галереи Куком Марони. Звездная пара гуляла по улицам Нью-Йорка, не скрывая своих чувств.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Не успели поклонники обсудить новые отношения Дженнифер Лоуренс, как звезда подтвердила информацию инсайдеров о бойфренде. Влюбленная пара гуляла по улицам Нью-Йорка, не скрывая своего восторга от общения.

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Для романтического свидания оскароносная актриса надела шифоновую юбку и футболку. Достаточно обыденный "лук" Дженнифер Лоуренс дополнила украшениями и обувью без каблуков. Звезда не нанесла макияж, демонстрируя свою естественную красоту.

В то же время новый бойфренд Дженнифер Лоуренс – директор арт-галереи в Нью-Йорке Кук Марони – выбрал также одежду в стиле сasual. Мужчина пришел на свидание в брюках и футболке, которые дополнил стильными кедами.


Дженнифер Лоуренс на свидании 

Кук Марони с Дженнифер Лоуренс

Папарацци успели запечатлеть влюбленных, которые наслаждались общением друг с другом. Дженнифер Лоуренс выглядела счастливо, улыбаясь рядом с Куком Марони.

Дженнифер Лоуренс в Нью-Йорке

Однако не обошлось без конфуза. Актриса надела неудобную обувь, которая повредила ее ноги. Во время свидания Дженнифер Лоуренс едва не разулась из-за ран на ноге, которые она тщательно прикрыла медицинскими пластырями.


Дженнифер Лоуренс едва не разулась во время свидания


Дженнифер Лоуренс повредила ногу во время прогулки

Актриса Дженнифер Лоуренс оконфузилась на свидании

Кто такая Дженнифер Лоуренс? Актриса, которая сыграла главные роли в кинолентах "Мой парень – псих", "Голодные игры", "Дом покера", "Серена", "Афера по-американски", "Как сумасшедший". В 2013 году Дженнифер Лоуренс получила престижную премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Мой парень – псих". Кроме этого, актриса выиграла премию BAFTA и "Золотой глобус".

Теги: LifeStyle Звездные романы Дженнифер Лоуренс
Источник: 24 Канал
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