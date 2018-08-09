Дженнифер Лоуренс в романтическом образе прогулялась с новым бойфрендом в Париже: фото
Голливудская киноактриса Дженнифер Лоуренс и ее возлюбленный искусствовед Кук Марони прогулялись вместе в "городе любви" Париже, держась за руки.
Не успели фанаты Дженнифер Лоуренс отойти от информации об отношениях актрисы с 59-летним режиссером Дэвидом О'Расселлом, как в СМИ появилась новость о новом романе голливудской звезды.
Теперь Дженнифер Лоуренс совсем не скрывает роман с директором арт-галереи в Нью-Йорке Куком Марони.
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На днях счастливая пара провела день во французской столице. Для прогулки с возлюбленным Дженнифер Лоуренс надела платье-комбинацию, черную сумку Dior Saddle и босоножки.
Источник: 24 Канал
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