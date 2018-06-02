Дженнифер Лоуренс встретила на светском событии своего бывшего: фото

Оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс лишь несколько месяцев назад разорвала отношения со старшим мужем – режиссером Дарреном Аронофски. А уже вчера встретила его на гала-вечере Бруклинской академии музыки в Нью-Йорке.

Похоже, 27-летняя звезда не растерялась и наоборот – мило беседовала со своим бывшим возлюбленным. Экс-пара даже вместе сфотографировалась, придерживая друг друга за спину. Более того, – Лоуренс не только подходила к Даррену пообщаться, но и вспомнила его в своей речи на сцене.

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Дженнифер Лоуренс и Даррен Аронофски на BAM Gala

"Я очень рада быть сегодня здесь и чествовать моего очень хорошего друга Даррена Аронофски", – поддержала актриса своего бывшего парня, когда того объявили в списке лауреатов мероприятия.



Дженнифер Лоуренс и Даррен Аронофски на BAM Gala

Для светского выхода Дженнифер надела нежное атласное платье с откровенным декольте, серебристые босоножки и клатч такого же оттенка. Образ звезды стилисты завершили волнистой прической и макияжем "смоки-eyes». 48-летний режиссер в свою очередь одел классический синий костюм с черной рубашкой и обувью.



Дженнифер Лоуренс на BAM Gala

Напомним, что роман Дженнифер Лоуренс и Даррена Аронофски начался на съемочной площадке фильма "Мама!", Где мужчина был режиссером, а она – главной героиней ленты. Однако через несколько месяцев звездные отношения разорвались из-за напряженного графика и чрезмерного увлечения работой самого Аронофски.