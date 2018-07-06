Джессика Альба откровенно рассказала о сексуальных домогательствах в ее актерской карьере

Голливудская звезда Джессика Альба, которая начала сниматься в кино еще в 13-летнем возрасте, заявила о постоянных сексуальных домогательствах со сторон различных фигур в кинематографе.

Об этом она рассказала в интервью для телеканала CNN.

На вопрос журналистов о том, приходилось ли ей сталкиваться с харассментом в творческой жизни, актриса ответила утвердительно.

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Конечно, были (сексуальные домогательства, – 24 канал), причем постоянно. Молодая актриса, которая выросла в кинобизнесе, должна принять это положение вещей как факт. Было много разных историй. Я снимаюсь в кино с 12 лет. Как мне было – только представьте!

– ответила Джессика.

Относительно домогательств скандального лица в киноиндустрии Харви Вайнштейна звезда добавила, что, к счастью, она избежала печального опыта многих коллег: "Я никогда не оставалась с ним наедине: мы встречались на премьерах и других мероприятиях, где было много людей".

37-летняя женщина подытожила, что вместе со своим мужем Кэшем Уорреном стараться чаще разговаривать с собственными детьми о харассменте в обществе. Их у звездной четы трое: 10-летняя Онор Мари Уоррен, 6-летняя Хэйвен Гарнер Уоррен и 6-месячный Хейз Альба Уоррен.

Допис, поширений Jessica Alba (@jessicaalba) 17 Лют 2018 р. о 2:04 PST

"Я была в разных ситуациях, поэтому мне важно рассказать дочери об этом. Нужно знать, что ситуацию следует контролировать. Всегда есть предупредительные знаки и чувство самосохранения – ко всему этому нужно присматриваться и прислушиваться. С сыном, вероятно, нужно будет говорить как-то иначе", – отметила звезда.

Кто такая Джессика Альба?

Американская актриса и успешный меценат за свою творческую карьеру сыграла в более чем 30 фильмах и участвовала во множестве ток-шоу. Женщина неоднократно снималась в откровенных фотосессиях и принимала участие в различных проектах. У киноактрисы был серьезный роман с актером Майклом Уэзерли, который был старше нее на 12 лет. Через некоторое время после помолвки они расстались. В 2008 году после трех лет отношений Джессика Альба вышла замуж за Кэша Уоррена.