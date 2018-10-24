Джессика Альба показала естественную красоту на фото без макияжа

Известная актриса Джессика Альба выложила в сеть фото, на котором она продемонстрировала, как выглядит без макияжа.

На кадре 37-летняя Джессика позирует в спортзале. Конечно же звезда не нанесла мейк-ап во время занятия спортом и показала свою естественную красоту.

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"Тренировалась сегодня дважды", – подписала Альба снимок.

Добавим, Альба в третий раз стала матерью сына Хейза, который родился 31 декабря 2017 года. Актриса очень быстро вернулась в форму благодаря активным тренировкам.

Кто такая Джессика Альба?Американская актриса и активистка. Кинокарьера Альбы началась в 13 с фильма "Затерянный лагерь" и сериала "Тайный мир Алекс Мак". Однако Джессика прославилась благодаря главной роли в телесериале "Темный ангел". Позже она снималась в различных фильмах, включая "Город грехов", "Фантастическая четверка", "Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного серфера" и "Удачи, Чак".