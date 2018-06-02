Джессика Альба украсила обложку глянца в ретро-образах: яркие фото

Голливудская актриса и модель Джессика Альба стала лицом июльского выпуска издания InStyle. Для фотосета звезда примерила несколько очень стильных и эффектных ретро-образов.

Джессика Альба стала лицом издания в честь премьеры новой ленты "Плохие парни", в которой актриса исполнила одну из главных ролей. Премьера спин-оффа запланирована на 9 ноября 2018 года.

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Киноактриса для новой фотоистории примерила несколько очень стильных ретро-образов: платья с пайетками, блестящие костюмы, массивные украшения и остроносые каблуки. Образы завершали кудрявая прическа и яркий макияж. Автором сочной фотосессии стал Антони Маул.



Джессика Альба для InStyle



Джессика Альба для InStyle



Джессика Альба для InStyle



Джессика Альба для InStyle



Джессика Альба для InStyle



Джессика Альба для InStyle



Джессика Альба для InStyle