Джессика Лэнг сыграет в новом сезоне сериала "Американской истории ужасов"

Актриса Джессика Лэнг возвращается в сериал "Американская история ужасов". В новом сезоне 69-летняя артистка сыграет персонажа из первого сезона Констанс Лэнгдон.

Известно, что восьмой сезон сериала, который называется "Апокалипсис", стартует 12 сентября. Это будет кроссовер "Шабаша" и "Дома-убийцы". Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

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Кроме того, 3 августа телеканал FX объявил о том, что продлил сериал "Американская история ужасов" на десятый сезон. А также продюсер сообщил об участии актрисы Джессики Лэнг в новом сезоне.

Отмечается, что Мерфи пригласил в восьмой сезон всех тех, кто снимался там в роли "ведьм". Сара Полсон также подтвердила свое участие.

Среди других актеров, в новом сезоне снимутся Кэти Бейтс, Эван Питерс, Эмма Робертс, Адина Портер, Джоан Коллинз, Шайенн Джексон, Билли Лурд, Лесли Гроссмен и Билли Айкнер.

Сюжета десятой части "Американской истории ужасов" пока не придуман, однако премьера десятого сезона ожидается в следующем году.