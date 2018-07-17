Джиджи Хадид, Ариана Гранде, Галь Гадот и Данай Гурира стали звездами кампейна Reebok

Одни из самых известных звезд Голливуда и модной индустрии приняли участие в рекламной кампании модного бренда Reebok. Во время съемки звезды делились своими личными историями о карьере и представили новую одежду.

Джиджи, Ариана, Галь, Данай и другие женщины примерили для фотоистории 13 различных элементов одежды в ограниченном тираже, которые будут продавать от 35 долларов. Весь доход от продажи капсульной линии компания перечислит на счет фонда Movemeant и коалиции "Сила женщин", поскольку новый кампейн посвящен женщинам и их силе.

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В рамках инициативы #BeMoreHuman знаменитости также рассказали, как они совершенствовались и шли к своей цели. Главная цель такой идеи показать, как важна сила духа человека и постоянная мотивация двигаться вперед.

Джиджи Хадид

Ариана Гранде

Галь Гадот

Данай Гурира