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Джиджи Хадид и Кайя Гербер стали пришельцами в новом кампейне Moschino

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Осенняя коллекция "Alien Nation" от Moschino
Осенняя коллекция "Alien Nation" от Moschino / Фото из соцсетей

Одни из самых известных моделей современности Джиджи Хадид и Кайя Гербер приняли участие в ярком и необычном кампейне модного бренда Moschino. Стильные костюмы и необычный цвет кожи очень интересно отразили рекламу новой осенней коллекции.

Фото с модного фотосета моделей появились в Instagram. Креативный директор Moschino Джереми Скотт "одел" манекенщиц в костюмы разных цветов и фасонов под названием "Alien Nation" ("Нация пришельцев").

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Модницами с "других планет" стали современные звезды индустрии моды – американка Джиджи Хадид, дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер, итальянская модель Виттория Черетти, корейская топ-модель Су Джу Парк и восходящая нидерландская звезда Рианна ван Ромпей.


Джиджи Хадид


Кайя Гербер


Витторія Черетти


Су Джу Парк


Рианна ван Ромпей

Автором яркого фотосета стал Стивен Мейзел, который показал девушек-пришельцев в стиле 60-х годов и удачно показал главную тему коллекции. Стоит добавить, что костюмы и головной уборы Moschino в новой коллекции очень близки к стилю а-ля Chanel, которому часто отдавала предпочтение экс-первая леди США Джеки Кеннеди.


Джиджи Хадид и Кайя Гербер


Кайя Гербер

Теги: LifeStyle Джиджи Хадид Кайя Гербер Мода
Источник: 24 Канал
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