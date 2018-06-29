Джиджи Хадид и Кайя Гербер стали пришельцами в новом кампейне Moschino
Одни из самых известных моделей современности Джиджи Хадид и Кайя Гербер приняли участие в ярком и необычном кампейне модного бренда Moschino. Стильные костюмы и необычный цвет кожи очень интересно отразили рекламу новой осенней коллекции.
Фото с модного фотосета моделей появились в Instagram. Креативный директор Moschino Джереми Скотт "одел" манекенщиц в костюмы разных цветов и фасонов под названием "Alien Nation" ("Нация пришельцев").
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Модницами с "других планет" стали современные звезды индустрии моды – американка Джиджи Хадид, дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер, итальянская модель Виттория Черетти, корейская топ-модель Су Джу Парк и восходящая нидерландская звезда Рианна ван Ромпей.
Джиджи Хадид
Кайя Гербер
Витторія Черетти
Су Джу Парк
Рианна ван Ромпей
Автором яркого фотосета стал Стивен Мейзел, который показал девушек-пришельцев в стиле 60-х годов и удачно показал главную тему коллекции. Стоит добавить, что костюмы и головной уборы Moschino в новой коллекции очень близки к стилю а-ля Chanel, которому часто отдавала предпочтение экс-первая леди США Джеки Кеннеди.
Джиджи Хадид и Кайя Гербер
Кайя Гербер