Джиджи Хадид и Кайя Гербер стали пришельцами в новом кампейне Moschino

Одни из самых известных моделей современности Джиджи Хадид и Кайя Гербер приняли участие в ярком и необычном кампейне модного бренда Moschino. Стильные костюмы и необычный цвет кожи очень интересно отразили рекламу новой осенней коллекции.

Фото с модного фотосета моделей появились в Instagram. Креативный директор Moschino Джереми Скотт "одел" манекенщиц в костюмы разных цветов и фасонов под названием "Alien Nation" ("Нация пришельцев").

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Модницами с "других планет" стали современные звезды индустрии моды – американка Джиджи Хадид, дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер, итальянская модель Виттория Черетти, корейская топ-модель Су Джу Парк и восходящая нидерландская звезда Рианна ван Ромпей.



Джиджи Хадид



Кайя Гербер



Витторія Черетти



Су Джу Парк



Рианна ван Ромпей

Автором яркого фотосета стал Стивен Мейзел, который показал девушек-пришельцев в стиле 60-х годов и удачно показал главную тему коллекции. Стоит добавить, что костюмы и головной уборы Moschino в новой коллекции очень близки к стилю а-ля Chanel, которому часто отдавала предпочтение экс-первая леди США Джеки Кеннеди.



Джиджи Хадид и Кайя Гербер