Джиджи Хадид на съемках для Sports Illustrated: соблазнительная подборка
Американская супермодель Джиджи Хадид частенько появлялась на страницах именитого Sports Illustrated Swimsuit.
Модель была героиней съемок на нескольких любимых локациях издания – на Гавайях, Таити и других райских уголках.
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Источник: 24 Канал
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