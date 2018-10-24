Джиджи Хадид обнажилась во время модной фотосессии на пляже

Американскую модель Джиджи Хадид поймали папарацци во время работы над новой гламурной фотосессией в Рио-де-Жанейро.

23-летняя Джиджи демонстрировала невероятное тело в горячем виде: розовом пиджаке на голое тело и боди, которое было связано на талии красавицы. Ее образ завершали массивные блестящие серьги и естественной макияж.

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Джиджи Хадид

Однако из-за сильного ветра с Хадид произошел конфуз – пиджак улетел в сторону и обнажил ее грудь. Но Джиджи это совершенно не отвлекло от работы.