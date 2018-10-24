Джиджи Хадид обнажилась во время модной фотосессии на пляже
Американскую модель Джиджи Хадид поймали папарацци во время работы над новой гламурной фотосессией в Рио-де-Жанейро.
23-летняя Джиджи демонстрировала невероятное тело в горячем виде: розовом пиджаке на голое тело и боди, которое было связано на талии красавицы. Ее образ завершали массивные блестящие серьги и естественной макияж.
Читайте также: Джиджи Хадид показала эффектный образ от украинского дизайнера: фото
Джиджи Хадид
Однако из-за сильного ветра с Хадид произошел конфуз – пиджак улетел в сторону и обнажил ее грудь. Но Джиджи это совершенно не отвлекло от работы.
Источник: Daily Mail
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"6 марта 2016 , 15:33