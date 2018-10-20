Джиджи Хадид обвинили в краже собственного фото и подали в суд

Американская модель Джиджи Хадид опубликовала фото, на котором изображена она сама. Из-за этого девушку обвинили в краже и подали в суд.

Об этом модель рассказала на своей странице в Instagram. Джиджи опубликовала пост-обращение к поклонникам и фотографам, в котором сообщила о несправедливости, с которой ей пришлось столкнуться.

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Хадид заявила, что на нее подал в суд папарацци, который увидел, что модель выложила в своих социальных сетях фото его авторства, не подписав его имя.

На снимке, который Джиджи уже удалила, она сама позировала на выходе с одного из светских мероприятий.

Вчера я узнала, что на меня подают в суд из-за моего последнего поста в Instagram. Фото сделали папарацци на прошлой неделе на улице. Снимки – это часть моей работы, а фоторепортеры зарабатывают себе на хлеб. Я улыбаюсь на фото, потому что это соответствует ситуации. Обычно все бывает иначе: это происходит втихаря и нарушает мое право на личную жизнь. Эти люди зарабатывают на нас каждый день, они легально преследуют нас днем и ночью, выжидая нашего выхода из дома...Я хочу просто жить нормальной жизнью. А теперь кто-то собрался судиться со мной из-за фото, которое в свободном доступе было в Интернете без указания авторства. Фото, за которое кому-то уже заплатили. Это так глупо,

– подчеркнула она.

Девушка добавила, что она вообще не представляет, кто сделал этот снимок, ведь десятки папарацци постоянно преследуют звезду.

"Если бы он оставил комментарий, я бы его отметила", – добавила Хадид.

Другие знаменитости поддержали модель в комментариях. Среди них – Эмили Ратаковски, Белла Хадид, Руби Роуз, Кайли Дженнер, Кэндис Свейнпол и Жизель Бундхен. А Хлои Кардашян призналась, что уже сотни раз судилась по этому же поводу.