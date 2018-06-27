Джиджи Хадид показала соблазнительный силуэт в красном купальнике: фото

23-летняя американская супермодель Джиджи Хадид поражает поклонников в социальных сетях фотографиями спортивной фигуры в белье и купальниках.

Модель опубликовала снимок на своей странице в Instagram, сделанный во время пляжного отдыха.

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Джиджи позирует в смелом ярко-красном бикини, который эффектно подчеркивает ее формы.

Фотография быстро собрала свыше двух миллионов лайков за два дня и стала популярной в Сети.



Джиджи Хадид / Instagram

Напомним, накануне Джиджи Хадид, которая несколько месяцев назад официально сообщила о разрыве отношений с Зейном Маликом, все же подтвердила слухи о воссоединении с исполнителем.