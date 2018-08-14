Джиджи Хадид показала свой отдых с Зейном Маликом: романтическое фото

Американская супермодель Джиджи Хадид только в конце апреля возобновила свой роман с певцом Зейном Маликом. Теперь звездная пара отмечает, что между ними все прекрасно.

Джиджи опубликовала новое совместное фото с Зейном в Instagram-сториз на своей странице.

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"Па-па, каникулы. Мы благодарим вас", – прокомментировала снимок Джиджи.



Зейн Малик и Джиджи Хадид / Instagram-сториз

Напомним, о романе Джиджи Хадид и Зейна Малика заговорили в ноябре 2015 года, впоследствии пара появляться вместе на светских мероприятиях. В декабря 2016 года даже были слухи о помолвке звезд, однако, по информации СМИ, девушка отказала певцу, потому что не хотела спешить с женитьбой.



А в марте 2018 года после трех лет отношений пара официально сообщила о расставании. В конце апреля Джиджи и Зейн решили возобновить отношения.