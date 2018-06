Джиджи Хадид примерила нежное шелковое платье на презентации книги Victoria's Secret

Американская модель Джиджи Хадид, которая является "ангелом" знаменитого бельевого бренда Victoria's Secret, стала одной из приглашенных звезд презентации книги популярного фэшн-фотографа Рассела Джеймса "Backstage Secrets: A Decade Behind the Scenes at the Victoria's Secret Fashion Show".

Для светского мероприятия в Нью-Йорке о жизни "ангелов" за кулисами бельевого бренда 23-летняя Джиджи примерила элегантное шелковое платье молочного цвета от Vivienne Westwood и бархатные туфли в тон наряда. Читайте также: Экс-влюбленных Беллу Хадид и The Weeknd поймали на свидании в Париже: фото Платье "на длинный рукав" с поясом и закрытой шеей идеально подходило к украшениям Effy Jewelry, нежной собранной прическе модели и нюдовому макияжу. Пикантный разрез на ноге соблазнительно разбавлял образ знаменитой супермодели.

Джиджи Хадид на презентации книги Victoria's Secret

Джиджи Хадид на презентации книги Victoria's Secret Читайте также: Джиджи Хадид извинилась за скандал с обложкой Vogue На событии также присутствовали и другие "ангелы" бренда Victoria's Secret, которые вошли в книгу фэшн-фотографа. Среди них – Сара Саймпайо, Жасмин Тукс, Жозефин Скривер и другие.

Жасмин Тукс, Сара Сампайо и Джиджи Хадид

Джиджи Хадид и автор книги Расселл Джеймс