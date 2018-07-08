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Джиджи Хадид резко ответила фанатам относительно романа с Зейном Маликом

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Джиджи Хадид и Зейн Малик
Джиджи Хадид и Зейн Малик / 24 Канал

Американская супермодель Джиджи Хадид только недавно возобновила свой роман с певцом Зейном Маликом. Но "хейтеры" до сих пор не могут оставить девушку в покое и оставляют ей неприятные комментарии относительно их отношений.

Об этом сообщили на EOnline.

Один из упрямых комментаторов в Instаgram, который теперь удалил свою страницу, написал Джиджи, что ее новые отношения с Маликом "фальшивка", потому что Зейн даже не подписан на нее в соцсети.

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Джиджи не удержалась и оставила развернутый ответ о своих отношениях с бойфрендом.

Люди, вы каждый день отмечаете меня в подобных постах ... Пожалуйста, перестаньте ... Мне не нужен этот негатив. Вы пытаетесь обсуждать отношения людей, которых вы даже не знаете лично и не видите и 99 процентов того, что между ними происходит ... Поверьте, я не нуждаюсь в подписке Зейна на мой аккаунт – мои глаза вытатуированы на его груди. Вы называете наш роман пиаром, но это не так,
– заявила Джиджи Хадид в сети.

Модель добавила, что ранее только тихо наблюдала за сплетнями, которые распространяли "хейтеры" в сети, но теперь она не хочет этого терпеть. Девушка продолжила, что если она "звезда", то это не значит, что она ничего не чувствует или что ее время настолько ценно, что ей некогда обращать внимание на мнения других людей.

 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

"Уверена, вы и сами понимаете, насколько подобные сообщения могут ранить, особенно когда они касаются тех, кого я очень люблю. Если вы тоже любите Зейна, то рано или поздно поймете, что мы с вами в одной команде. Сейчас я пытаюсь начать с вами диалог, чтобы каждый пользователь соцсети понимал, что его слова доходят до адресата и могут его задеть, что интернет-культура на самом деле жестокая и не служит какой-то высокой цели", –прокомментировала сплетни 23-летняя звезда.

Джиджи Хадид подытожила, что все, кто пускает грязные сплетни о ее романе и подписан на аккаунты с фейковых новостями поймут, что они потратили свое драгоценное время зря. Поскольку только она с Зейном знает всю правду и негатив пользователей Instagram не может этого изменить.

Напомним, о романе Джиджи Хадид и Зейна Малика заговорили в ноябре 2015 года, впоследствии пара появляться вместе на светских мероприятиях. В декабря 2016 года даже были слухи о помолвке звезд, однако, по информации СМИ, девушка отказала певцу, потому что не хотела спешить с женитьбой.

А в марте 2018 после трех лет отношений пара официально сообщила о расставании. В конце апреля Джиджи и Зейн решили возобновить отношения.

Теги: LifeStyle Мода Джиджи Хадид Звездные романы
Источник: 24 Канал
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