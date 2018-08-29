Джиджи Хадид стала звездой бразильского Vogue: стильная фотосессия

Американская модель Джиджи Хадид удостоилась чести сняться для одного из важнейших выпусков журнала Vogue в году – в сентябрьском экземпляре. Звезда украсила обложку в неоновом платье, цвет которого называют настоящим прорывом в мире моды будущего сезона.

Для модной фотосъемки 23-летняя звезда примерила несколько образов элитной марки Prada. Ее высокая прическа в духе американских 80-х и нюдовий макияж точно не остались без внимания поклонников. Автором яркой фотоистории стал знаменитый дуэт фотографов Luigi and Iango.

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В новой съемке Джиджи Хадид не только похвасталась стройными формами и харизмой, но и показала стильные осенние вещи, которые будут как никогда актуальны в осеннем сезоне. Клетчатые жакеты, лаковая обувь и джинсовые вещи обязательно сделают ваш образ непревзойденным.



Джиджи Хадид для Vogue Brasil

Напомним, что звездой американского издания Vogue в сентябре стала известная певица Бейонсе. Она стала не только моделью в номере, но и редактором собственного материала – то есть сама выбирала фото, которые хочет видеть на обложке и в материале, а также занималась корректурой текста.