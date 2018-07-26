Джиджи Хадид стала звездой бренда Missoni: стильные фото
Американская модель Джиджи Хадид снялась в рекламной фотосессии новой коллекции итальянского бренда Missoni. Новая съемка действительно впечатляет, поскольку в ней отлично сочетаются яркие образы, вдохновленные рок-н-роллом и живописной местностью Ямайки.
Для фотосета 23-летняя звезда примерила трендовые наряды сезона осень-зима 2018 из коллекции премиальной марки. Среди образов можно увидеть объемные пончо, длинные кардиганы и облегающие макси-платья.
Читайте также: Бесстрашная: Джиджи Хадид снялась в экстримальной фотосессии
Джиджи Хадид для Missoni
Автором фотосъемки стал Харли Вейр. Над новой фотосессией также работала креативный директор Missoni Анжела Миссони.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"6 марта 2016 , 15:33