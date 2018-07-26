Джиджи Хадид стала звездой бренда Missoni: стильные фото

Американская модель Джиджи Хадид снялась в рекламной фотосессии новой коллекции итальянского бренда Missoni. Новая съемка действительно впечатляет, поскольку в ней отлично сочетаются яркие образы, вдохновленные рок-н-роллом и живописной местностью Ямайки.

Для фотосета 23-летняя звезда примерила трендовые наряды сезона осень-зима 2018 из коллекции премиальной марки. Среди образов можно увидеть объемные пончо, длинные кардиганы и облегающие макси-платья. Читайте также: Бесстрашная: Джиджи Хадид снялась в экстримальной фотосессии Джиджи Хадид для Missoni Автором фотосъемки стал Харли Вейр. Над новой фотосессией также работала креативный директор Missoni Анжела Миссони.