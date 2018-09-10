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Джиджи и Белла Хадид пришли на светское событие в сексапильной одежде: фото

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Джиджи и Белла Хадид
Джиджи и Белла Хадид / Getty images

Одни из самых известных моделей мира Джиджи и Белла Хадид засветили обнаженную грудь в пикантных образах.

В Нью-Йорке проходит Неделя моды. Многие американские знаменитостей приехали в мегаполис, чтобы увидеть новые коллекции популярных брендов. Кроме этого, город заполонили модели, среди которых – знаменитые сестры Хадид.

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Недавно фотографы увидели Джиджи и Беллу прямо посреди улицы. Звезды раздавали автографы перед тем, как сесть в свой автомобиль. Однако не только неожиданное появление моделей привлеклл внимание людей, но и откровенный и яркий наряд Джиджи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

Звезда надела платье желтого цвета от Brandon Maxwell. У платья было большое  декольте, которое обнажало грудь соблазнительной Джиджи Хадид. В то же время Белла была не менее пикантно одета: манекенщица покрасовалась в сексуальном костюме светлого цвета и обуви на каблуках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

В таких сексуальных нарядах сестры Хадид пошли на вечеринку BOF. В руках у Джиджи была бутылка розового шампанского, упакованная в прозрачную сумку-футляр, с которой она пришла на светское мероприятие.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений The Business of Fashion (@bof)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений The Business of Fashion (@bof)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

Теги: LifeStyle Нью-Йорк Мода Джиджи Хадид Белла Хадид
Источник: 24 Канал
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