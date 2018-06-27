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22:53, 26 июня
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Джим Керри создал свою версию обложки для Time с Трампом

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Джим Керри создал свою версию обложки для Time с Трампом
Джим Керри создал свою версию обложки для Time с Трампом / Коллаж 24 канал

Голливудский актер Джим Керри нарисовал свое видение обложки для журнала Time с изображением президента США Дональда Трампа с девочкой-мигранткой, продолжив тему разделения семей мигрантов.

Соответствующее изображение актер опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

24 канал сообщал, что 22 июня редакция журнала Time изобразила на обложке издания коллаж с изображением ребенка, который плачет, и Трампом. Темой номера стала жесткая политика властей США в отношении мигрантов, в частности разделением их семей. К рисунку была добавлена подпись "Добро пожаловать в Америку".

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В свою очередь Джим Керри создал альтернативный рисунок, на котором изображен Трамп, который бьет маленького ребенка. Актер подписал обложку "Вот твои правовые гарантии".

"Я исправил скандальную обложку Time. Так гораздо лучше. Не благодарите", – написал Джим Керри.

 

Теги: Новости США Дональд Трамп LifeStyle беженцы СМИ Голливуд
Источник: 24 канал
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