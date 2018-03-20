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Джим Керри в своих карикатурах высмеял Трампа за связи с Путиным

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Популярный актер Джим Керри, которого мы привыкли видеть в комедийных голливудских фильмах, написал ряд политичих карикатур, большинство которых посвящены администрации президента США Дональда Трампа.

Актер спровоцировал настоящую онлайн-войну, опубликовав в своем Twitter карикатуру на пресс-секретаря Белого дома Сару Хакаби Сандерс.

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Керри изобразил Сандерс, лицо которой вспыхивает от гнева. Также под рисунком он разместил подпись к карикатуре.

"Это портрет так называемого христианина, целью которого является ложь нечестивых. Удивительно!", – написал актер.

Некоторые пользователи назвали портрет Керри сексистским и унижающим религию Сандерс.

"Жалкий забияка, сексист, ненавистник, фанатик и "християнофоб"... какой была бы лицемерная голливудская реакция, если бы он назвал кого-то "так называемым мусульманином" или "так называемым евреем?", – гневно отреагировал в своем Twitter бывший губернатор штата Арканзас и отец Сары Майк Хакаби.

"То, что на него нападают за такое – это смешно", – выступила в защиту творчества Керри комик Кэти Гриффин.

В свою очередь актер опубликовал новую карикатуру, изображающую Трампа в образе злой ведьмы, а также политиков Пола Райана и Марко Рубио, которых назвал "летающими обезьянками Путина".

Напомним, летом прошлого года на Тв Vimeo появилась короткометражка под названием "Мне нужен был цвет". В ней 55-летний актер Джим Керри предстал перед публикой как художник и скульптор.

Теги: Фотоновости LifeStyle Исскусство Карикатура Голливуд Дональд Трамп
Источник: НВ
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