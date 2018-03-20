Джим Керри в своих карикатурах высмеял Трампа за связи с Путиным

Популярный актер Джим Керри, которого мы привыкли видеть в комедийных голливудских фильмах, написал ряд политичих карикатур, большинство которых посвящены администрации президента США Дональда Трампа.

Актер спровоцировал настоящую онлайн-войну, опубликовав в своем Twitter карикатуру на пресс-секретаря Белого дома Сару Хакаби Сандерс.

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Керри изобразил Сандерс, лицо которой вспыхивает от гнева. Также под рисунком он разместил подпись к карикатуре.

"Это портрет так называемого христианина, целью которого является ложь нечестивых. Удивительно!", – написал актер.

This is the portrait of a so-called Christian whose only purpose in life is to lie for the wicked. Monstrous! pic.twitter.com/MeYLTy1pqb — Jim Carrey (@JimCarrey) 17 марта 2018 г.

Некоторые пользователи назвали портрет Керри сексистским и унижающим религию Сандерс.

"Жалкий забияка, сексист, ненавистник, фанатик и "християнофоб"... какой была бы лицемерная голливудская реакция, если бы он назвал кого-то "так называемым мусульманином" или "так называемым евреем?", – гневно отреагировал в своем Twitter бывший губернатор штата Арканзас и отец Сары Майк Хакаби.

"То, что на него нападают за такое – это смешно", – выступила в защиту творчества Керри комик Кэти Гриффин.

В свою очередь актер опубликовал новую карикатуру, изображающую Трампа в образе злой ведьмы, а также политиков Пола Райана и Марко Рубио, которых назвал "летающими обезьянками Путина".

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"THE WICKED WITCH OF THE WEST WING AND PUTIN’S FLYING MONKEYS“ pic.twitter.com/slBG7j1s8d — Jim Carrey (@JimCarrey) 19 марта 2018 г.

Напомним, летом прошлого года на Тв Vimeo появилась короткометражка под названием "Мне нужен был цвет". В ней 55-летний актер Джим Керри предстал перед публикой как художник и скульптор.