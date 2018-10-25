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      Джим Парсонс стал самым высокооплачиваемым актером: рейтинг Forbes

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      Джим Парсонс
      Джим Парсонс

      Звезда "Теории большого взрыва" Джим Парсонс стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes. За год исполнитель главной роли Шелдона Купера в культовом сериале заработал 26,5 миллионов долларов.

      Об этом говорится на сайте издания Forbes.

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      При составлении рейтинга Forbes использовались данные о гонорарах актеров за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года до вычета налогов.

      За год Джим Парсонс заработал 26,5 миллионов долларов и возглавил первое место рейтинга в четвертый раз подряд. Второе место досталось коллеге Парсонса по сериалу Джону Галэки, который получил 25 миллионов долларов. После них заняли третье и четвертое место в рейтинге актеры Саймон Хелберг и Кунал Нэйэр, которые также играют в "Теории большого взрыва", заработав 23,5 миллиона долларов за каждый год.

      Кроме того, Forbes сообщает, что все исполнители главных мужских ролей в прошлом году согласились понизить свои гонорары с 1 миллиона долларов до 900 тысяч долларов за серию, чтобы создатели проекта могли повысить зарплаты актрисам Мелиссе Рауш и Майе Биалик.

      Замыкает пятерку актер Марк Хермон, исполняющий главную роль в сериале "Морская полиция: Спецотдел". Актер заработал за год 19 миллионов долларов.

      С шестого по девятое место расположились актеры из комедийного сериала "Американская семейка": Эд О'Нил (14 миллионов долларов), Эрик Стоунстрит (13,5 миллионов долларов), Джесси Тайлер Фергюсон (13 миллионов долларов) и Тай Бурелла (12 миллионов долларов). Десятое место занял возглавивший актер Эндрю Линкольн из сериала "Ходячие мертвецы", заработавший 11 миллионов долларов.

      К слову, летом стало известно, что первую строчку в рейтинге Forbes среди самых богатых актеров кинематографа занял голливудский актер Джордж Клуни. Эксперты журнала подсчитали все доходы актеров с июня 2017 по 1 июня 2018 года и определили, что американский актер Джордж заработал 239 миллионов долларов. Такие деньги человек заработал не только благодаря своей работе в кино, но и благодаря алкогольной компании Casamigos, которую он продал вместе со своими партнерами.

      Напомним, в мае 2017 года Парсонс пошел к алтарю со своим парнем, графическим дизайнером Тоддом Спиваком. Влюбленные находились в отношениях 14 лет.

      Теги: LifeStyle Кино рейтинги Forbes
      Источник: 24 канал
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