Джима финишировала первой в контрольном спринте

Сегодня в австрийском Обертиллияхи прошел контрольный спринт, который удачно завершился для украинских биатлонисток.

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Украинка Юлия Джима победила, опередив Мари Эдер из Финляндии на 12,9 секунды. Джима допустила только один промах на двух огневых рубежах.

Другая украинка Анастасия Меркушина финишировала 6-й, отстав от Джимы на 56,8 секунды. Она тоже один раз промахнулась во время стрельбы.

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Всего в спринте приняли участие 16 биатлонисток.

1. Юлия Джима (Украина) (0+1) 22: 06,4

2. Мари Эдер (Лаукканен) (Финляндия) (1+0) +12,9

3. Клэр Иган (США) (0+0) +31,0

...

6. Анастасия Меркушина (Украина) (0+1) +56,8

Напомним, что первый этап Кубка мира начнется 2 декабря со смешанных эстафет в словенской Поклюке. Туда от Украины отправятся шестеро женщин и пятеро мужчин.