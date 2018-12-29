Джима и Прима финишировали седьмыми в масс-старте на Рождественской гонке

Украинские биатлонисты Юлия Джима и Артем Прима неудачно выступили в масс-старте на престижных коммерческих соревнованиях в немецком Гельзенкирхене.

Главным событием этого дня стал последний старт в карьере двух выдающихся спортсменов – супружеской пары Дарьи Домрачевой и Уле-Айнара Бьорндалена.

Читайте также: Российский биатлонист Жирный выступает в форме сборной Украины

Но настоящие чемпионы не позволяют себе просто отбывать номер и нежиться в лучах славы. Масс-старт белорусско-норвежский дуэт завершил в лидирующей тройке, отстав от победителей первой части "дуатлона" всего на шесть секунд!

Выиграли масс-старт итальянцы Доротея Вирер – Лукас Хофер, даже несмотря на семь промахов на огневых рубежах. Вторыми финишировали французы Анаис Бескон – Эмильен Жаклен. Украинские биатлонисты Юлия Джима и Артем Прима на штрафной круг заходили шесть раз.

В результате Джима и Прима первую часть Рождественской гонки завершили на седьмом месте с минутным отставанием от лидеров.

Результаты масс-старта на Рождественской гонке

1. Доротея Вирер – Лукас Хофер (7) 33:24,8

2. Анаис Бескон – Эмильен Жаклен (4) 3,4

3. Дарья Домрачева – Уле-Айнар Бьорндален (4) +6,1

4. Лиза Тереза ​​Хаузер – Доминик Ландертингер (5) +8,2

5. Франциска Пройсс – Симон Шемпп (6) +21,0

6. Дениз Херрманн – Бенедикт Долль (8) +52,1

7. Юлия Джима – Артем Прима (6) +1:02,8

8. Виткова – Михал Крчмарж (8) +1:10,6

9. Екатерина Юрлова-Перхта – Антон Шипулин (5) +1:14.7

10. Фуюки Тачизаки – Микито Тачизаки (5) +1:16,2

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24