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      Джима и Прима финишировали седьмыми в масс-старте на Рождественской гонке

      17 Читати новину українською
      Юлия Джима
      Юлия Джима / Getty Images

      Украинские биатлонисты Юлия Джима и Артем Прима неудачно выступили в масс-старте на престижных коммерческих соревнованиях в немецком Гельзенкирхене.

      Главным событием этого дня стал последний старт в карьере двух выдающихся спортсменов – супружеской пары Дарьи Домрачевой и Уле-Айнара Бьорндалена.

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      Но настоящие чемпионы не позволяют себе просто отбывать номер и нежиться в лучах славы. Масс-старт белорусско-норвежский дуэт завершил в лидирующей тройке, отстав от победителей первой части "дуатлона" всего на шесть секунд!

      Выиграли масс-старт итальянцы Доротея Вирер – Лукас Хофер, даже несмотря на семь промахов на огневых рубежах. Вторыми финишировали французы Анаис Бескон – Эмильен Жаклен. Украинские биатлонисты Юлия Джима и Артем Прима на штрафной круг заходили шесть раз.

      В результате Джима и Прима первую часть Рождественской гонки завершили на седьмом месте с минутным отставанием от лидеров.

      Результаты масс-старта на Рождественской гонке

      1. Доротея Вирер – Лукас Хофер (7) 33:24,8
      2. Анаис Бескон – Эмильен Жаклен (4) 3,4
      3. Дарья Домрачева – Уле-Айнар Бьорндален (4) +6,1
      4. Лиза Тереза ​​Хаузер – Доминик Ландертингер (5) +8,2
      5. Франциска Пройсс – Симон Шемпп (6) +21,0
      6. Дениз Херрманн – Бенедикт Долль (8) +52,1
      7. Юлия Джима – Артем Прима (6) +1:02,8
      8. Виткова – Михал Крчмарж (8) +1:10,6
      9. Екатерина Юрлова-Перхта – Антон Шипулин (5) +1:14.7
      10. Фуюки Тачизаки – Микито Тачизаки (5) +1:16,2

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      Теги: Артем Прима Юлия Джыма Новости биатлона Спорт
      Источник: 24 Канал
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