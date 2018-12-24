Джима и Прима заявлены на Рождественскую гонку от сборной Украины

Биатлонисты Юлия Джима и Артем Прима заявленные от сборнрй Украины на Рождественскую гонку, которая пройдет 29 декабря в немецком Гельзенкирхене.

Отметим, что в прошлом году Джима в паре с бельгийцем Михаэлем Решем заняли пятое место. Для Примы это будет первая Рождественская гонка в карьере.

Читайте также: Лидер сборной Украины по биатлону может пропустить последнюю гонку года

Всего в Рождественской гонке выступят 10 пар:

1. Дениз Херманн и Симон Шемпа (Германия);

2. Ванесса Гинц и Эрик Лессер (Германия);

3. Лиза Тереза ​​Хаузер и Доминик Ландентингер (Австрия)

4. Доротея Вирер и Лукас Хоффер (Италия);

5. Екатерина Юрлова-Перхта и Антон Шипулин (Россия);

6. Юлия Джима и Артем Прима (Украина);

7. Анаис Бескон и Эмильен Жакелен (Франция);

8. Вероника Виткова и Михал Крчмарж (Чехия);

9. Фуюки Татидзаки и Микита Татидзаки (Япония)

10. Дарья Домрачева (Беларусь) и Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия).

Что такое Рождественская гонка?

Это ежегодные коммерческие соревнования по биатлону, которые проходят на стадионе "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене с 2002-го года.

Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24