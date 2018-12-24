Джима и Прима заявлены на Рождественскую гонку от сборной Украины
Биатлонисты Юлия Джима и Артем Прима заявленные от сборнрй Украины на Рождественскую гонку, которая пройдет 29 декабря в немецком Гельзенкирхене.
Отметим, что в прошлом году Джима в паре с бельгийцем Михаэлем Решем заняли пятое место. Для Примы это будет первая Рождественская гонка в карьере.
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Всего в Рождественской гонке выступят 10 пар:
1. Дениз Херманн и Симон Шемпа (Германия);
2. Ванесса Гинц и Эрик Лессер (Германия);
3. Лиза Тереза Хаузер и Доминик Ландентингер (Австрия)
4. Доротея Вирер и Лукас Хоффер (Италия);
5. Екатерина Юрлова-Перхта и Антон Шипулин (Россия);
6. Юлия Джима и Артем Прима (Украина);
7. Анаис Бескон и Эмильен Жакелен (Франция);
8. Вероника Виткова и Михал Крчмарж (Чехия);
9. Фуюки Татидзаки и Микита Татидзаки (Япония)
10. Дарья Домрачева (Беларусь) и Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия).
Что такое Рождественская гонка?
Это ежегодные коммерческие соревнования по биатлону, которые проходят на стадионе "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене с 2002-го года.
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