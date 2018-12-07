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      Джима о выступлениях за Словению: Никогда не говори никогда

      127 Читати новину українською
      Юлия Джима
      Юлия Джима / matchtv.ru

      Украинская биатлонистка Юлия Джима ответила на вопрос о возможности выступления за сборную Словении.

      Биатлонистка утверждает, что на данный момент это невозможно, но случиться может все.

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      "Думаю, все понимают – на этот момент это невозможно. Но знаете, как говорится: никогда не говори никогда. В жизни бывают разные ситуации, и непонятно, как все повернется. Но на данный момент я бегаю за Украину и, надеюсь, буду продолжать", – сказала Джима, передает "Матч ТВ".

      Напомним, Джима готовилась к сезону с мужской сборной Словении, которую возглавляет Урош Велепец.

      Теги: Спорт Новости биатлона Юлия Джыма
      Источник: 24 Канал
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