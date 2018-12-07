Джима о выступлениях за Словению: Никогда не говори никогда
Украинская биатлонистка Юлия Джима ответила на вопрос о возможности выступления за сборную Словении.
Биатлонистка утверждает, что на данный момент это невозможно, но случиться может все.
Читайте также: Биатлон: Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку
"Думаю, все понимают – на этот момент это невозможно. Но знаете, как говорится: никогда не говори никогда. В жизни бывают разные ситуации, и непонятно, как все повернется. Но на данный момент я бегаю за Украину и, надеюсь, буду продолжать", – сказала Джима, передает "Матч ТВ".
Напомним, Джима готовилась к сезону с мужской сборной Словении, которую возглавляет Урош Велепец.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
США готовят ответ Путину из-за агрессии на Азове: в России напуганы кораблями НАТОсегодня , 12:34
-
"Игра престолов" 8 сезон: HBO опубликовали первый тизер – впечатляющее видеосегодня , 11:46
-
"Путин слабее, чем хочет казаться": Порошенко объяснил, как Запад может остановить агрессию РФсегодня , 11:05
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Теннис: Александр Долгополов проиграл в финале Valencia Open28 октября 2012 , 20:50
Велогонщик Марк Кавендиш одержал вторую победу в сезоне6 февраля 2013 , 01:28
Роналду выбывает из игры, "Челси" поборется за Погба26 ноября 2013 , 14:31
Федецкий: Увидели, что и с Испанией можно играть, и словаков побеждать2 апреля 2015 , 12:22