Джима о выступлениях за Словению: Никогда не говори никогда

Украинская биатлонистка Юлия Джима ответила на вопрос о возможности выступления за сборную Словении.

Биатлонистка утверждает, что на данный момент это невозможно, но случиться может все.

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"Думаю, все понимают – на этот момент это невозможно. Но знаете, как говорится: никогда не говори никогда. В жизни бывают разные ситуации, и непонятно, как все повернется. Но на данный момент я бегаю за Украину и, надеюсь, буду продолжать", – сказала Джима, передает "Матч ТВ".

Напомним, Джима готовилась к сезону с мужской сборной Словении, которую возглавляет Урош Велепец.