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Джимми Киммел вспомнил о секс-скандале на церемонии Оскар 2018

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Джимми Киммел на Оскаре 2018
Джимми Киммел на Оскаре 2018 / www.cetusnews.com

В ночь с 4 на 5 марта в Лос-Анджелесе состоялась юбилейная 90-я церемония вручения премии Американской киноакадемии "Оскар". Ведущий Джимми Киммел, который уже второй раз радует публику "Оскара", вспомнил на мероприятии и о наболевшем секс-скандале в Голливуде.

Роскошную церемонии в театре Dolby в Лос-Анджелесе начал телевизионный ведущий Джимми Киммел. В начале своей речи он не обошел саму статуэтку "Оскара" в виде золотого мужчины. Так он затронул тему секс-скандала в Голливуде.

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Оскар – самый любимый и самый уважаемый человек в Голливуде... Только гляньте на него. Держит свои руки так, чтобы вы могли их видеть. Никогда не говорит грубостей и, самое важное, у него вообще нет пениса. Он в буквальном смысле – статуя ограничений. И именно таких мужчин нам больше всего не хватает в этом городе,
– начал Киммел.

Он добавил, что Голливуд просто невероятно непонятлив в отношении женщин.

"Мы сняли фильм "Чего хотят женщины" с Мелом Гибсоном. Это все, что вам нужно знать", – пошутил ведущий.

Завершая тему сексуальных домогательств, Джимми отметил, что ему очень хочется, чтобы в Голливуде действительно произошли изменения, и чтобы женщины преодолели такое явление, как харассмент по отношению к ним. Для этого он вспомнил женские кампании #MeToo и Time's Up, к которым призвал обратиться в случае необходимости.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Оскар Оскар-2018 Секс-скандал
Источник: Cetus News
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