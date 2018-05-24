Джинсовый тренч: как и с чем носить летом

Джинсовая верхняя одежда становится все популярнее. Однако в то время, как "джинсовки" есть в гардеробе большинства женщин, то джинсовое пальто только начинает вытеснять обычный бежевый тренч.

Деним входит в категорию базовых вещей, поэтому джинсовый тренч становится универсальным.

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Джинсовая куртка – это хорошо, а джинсовый плащ – еще лучше. Во-первых, практично – все потертости только украшают деним. Также не жарко – джинсовый тренч дышит, поэтому на лето подходит лучше обычного. Напоследок, это просто красиво – тренч, каким бы он ни был, всегда подходит,

– пишет Vogue.

К примеру, известная актриса и фотомодель Сиенна Миллер, которая для уличной съемки надела голубые джинсы с тренчем из денима, хлопчатобумажную голубую рубашку и розовые мюли. Сумку выбрала ярко-желтого цвета.

Сиенна Миллер в джинсовом тренче.

Цвет и фактура денима определяют, к какому сезону принадлежит тренч.

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Публикация от @skybluepeaches 18 Янв 2018 в 6:43 PST

Также, тренч из денима можно носить с коктейльными платьями для создания вечернего образа.

С чем носить джинсовый тренч

Публикация от TSALT (@tsaltstyle) 11 Янв 2018 в 7:03 PST

Публикация от Phelora's Closet (@phelorascloset) 7 Дек 2017 в 8:11 PST