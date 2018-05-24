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Джинсовый тренч: как и с чем носить летом

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Как носить джинсовый тренч
Как носить джинсовый тренч / Фото из открытых источников

Джинсовая верхняя одежда становится все популярнее. Однако в то время, как "джинсовки" есть в гардеробе большинства женщин, то джинсовое пальто только начинает вытеснять обычный бежевый тренч.

Деним входит в категорию базовых вещей, поэтому джинсовый тренч становится универсальным.

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Джинсовая куртка –  это хорошо, а джинсовый плащ –  еще лучше. Во-первых, практично –  все потертости только украшают деним. Также не жарко –  джинсовый тренч дышит, поэтому на лето подходит лучше обычного. Напоследок, это просто красиво –  тренч, каким бы он ни был, всегда подходит,
–  пишет Vogue.

К примеру, известная актриса и фотомодель Сиенна Миллер, которая для уличной съемки надела голубые джинсы с тренчем из денима, хлопчатобумажную голубую рубашку и розовые мюли. Сумку выбрала ярко-желтого цвета.

Сиенна Миллер в джинсовом тренче.

 

Must Have Denim | @soiaandkyo

Публикация от LUXE STYLE (@broadwayfashion)

Цвет и фактура денима определяют, к какому сезону принадлежит тренч.

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Публикация от @skybluepeaches

Также, тренч из денима можно носить с коктейльными платьями для создания вечернего образа.

С чем носить джинсовый тренч

 

Публикация от TSALT (@tsaltstyle)

 

Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода
Источник: 24 Канал
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