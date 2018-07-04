Джинсы и белая футболка: племянница принцессы Дианы продемонстрировала простой образ: фото

Леди Китти Спенсер, которая является дочерью младшего брата принцессы Дианы – Чарльза Спенсера, продолжает покорять сердца поклонников своей изысканностью и стилем.

Китти опубликовала снимок с прогулки на своей странице в Instagram.

Читайте также: Племянница принцессы Дианы в сдержанном одежде и дорогих украшениях снялась для рекламы Bulgari

Китти Спенсер позирует в комфортных джинсах и белой футболке во время отдыха в Италии. Заметим, что такой повседневный стиль любила и принцесса Диана.