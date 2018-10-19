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      Джинсы с низкой талией снова возвращаются в моду

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      Джинсы с низкой талией снова в тренде
      Джинсы с низкой талией снова в тренде / cometrend.com

      Последние Недели моды показали, что в моду возвращаются тенденции, которые были популярными в 1990-х и 2000-х годах. В этот раз эксперты обратили внимание на джинсы с заниженной талией.

      Как пишет модный редактор Dazed Эмма Хоуп Оллвуд Эмма, на последних показах мировых брендов, которые представляли свои коллекции весна-лето 2019, модели выходили на подиум в джинсах, которые оголяют пупок.

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      В частности, такие модели представили Alyx, Chanel, Charlotte Knowles, Marta Jakubowski, Courreges, Versace и Alexander Mcqueen.

      Показ Chanel, коллекция весна-лето 2019

      Кендалл Дженнер

      Как уточняет эксперт, британский дизайнер Александр Маккуин создавал джинсы на низкой талии еще в 1993 году, с того времени они регулярно появляются на его шоу.

      Пэрис Хилтон

      Теги: LifeStyle Стиль и мода
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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