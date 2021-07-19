Водитель грузовика остановился на разделительной полосе. Зато мужчина за рулем легковушки мгновенно погиб на месте.

Читайте также В испанской Марбелье автомобиль въехал в толпу: есть пострадавшие – видео 18+

Детали ДТП

По информации dtp.kiev.ua, 50-летний мужчина обгонял грузовик. Потом врезался в зерновоз, который пытался развернуться в сторону Одессы.

У джипа разорвало всю левую переднюю сторону, водитель погиб мгновенно. У зерновоза осталась поцарапана правая задняя сторона.



Разбитая машина / Фото Нацполиции

На место ДТП сразу прибыли спасатели и правоохранители. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований. Следствие продолжается.

Что известно о погибшем

В СМИ пишут, что погибший – чиновник автодора. Однако не уточнили, кто именно. Он пользовался автомобилем всего 3 месяца.

Обратите внимание! На этой трассе Киев – Одесса, в Подольском районе 15 июля произошел оползень. Правую крайнюю полосу пришлось перекрывать.