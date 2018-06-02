Джип на переходе сбил женщину с ребенком: 4-летняя девочка погибла на месте

Ужасное ДТП произошло вечером 2 июня на окраине Одессы. Внедорожник на скорости сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу на пешеходном переходе.

Авария произошла примерно в 19:20 на пересечении Тираспольского шоссе и Первого Амурского переулка, пишет местное издание "Думская".

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Полицейские, прибывшие на вызов, выяснили, что за рулем иномарки Toyota RAV4 находилась 69-летняя женщина.

Девушка и ребенок переходили дорогу в считанных метрах от нерегулируемого пешеходного перехода. Известно, что это были тетя и ее племянница.

Авто на скорости сбило женщину с ребенком в Одессе//Думская

Четырехлетний ребенок от полученных травм погиб на месте, а молодую женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Девочка примерно 4 лет погибла на месте происшествия. Женщина – в коме... На месте ДТП – нерегулируемый пешеходный переход, мигающий желтый,

– уточнила пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко.

На фото с места ДТП видно, что у машины разбито лобовое стекло и от удара повреждена передняя часть капота.

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