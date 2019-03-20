Джо Байден заявил о президентских амбициях, и попросил помощи в сборе денег

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил о намерении баллотироваться на пост президента в 2020 году.

О своих амбициях он рассказал на встрече с сторонниками. У них же Байден попросил помощи в сборе денег на предвыборную кампанию, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

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Политик обеспокоен, что он не сможет сразу собрать деньги через онлайн-пожертвования, как это делают некоторые другие кандидаты-демократы, в том числе бывший член палаты представителей Бето О'Рурк из Техаса и сенатор Берни Сандерс из Вермонта. Каждый из них получил около 6 миллионов в течение 24 часов после того, как они объявили о выдвижении на пост главы государства.

Издание отмечает, что Байден ранее говорил, что он близок к участию в гонке, но он еще не принял окончательное решение. Люди из его окружения предупреждают, что он может передумать.

Филипп Левайн, бывший мэр Майами-Бич и один из крупнейших демократов-фандрайзеров сказал, что он недавно не разговаривал с мистером Байденом, но "очень вероятно", что он поддержит мистера Байдена, если он начнет кампанию.

Я думаю, он был бы отличным кандидатом. Чтобы победить на всеобщих выборах, у нас должен быть опытный центрист. Прогрессивисты выигрывают районы. Центристы выигрывают штаты,

– сказал Левайн.

По данным The Wall Street Journal, команда Байдена ищет место для своей предвыборной штаб-квартиры. Как один из главных вариантов рассматривается Филадельфия, расположенная примерно в 30 милях от дома Байдена в Вилмингтоне (штат Делавэр). Источник сообщил, что расположение штаба еще окончательно не определено.

Еще в декабре 2018 года Джо Байден заявлял, что считает себя "самым квалифицированным человеком на пост президента в стране".

Что известно о Джо Байдене?Он два срока был вице-президентом при президентстве Барака Обамы. Ранее он претендовал на пост главы государства в кампаниях 1988 и 2008 годов.



Бывший вице-президент США также рассказал, что смерть его старшего сына Бо Байдена, который умер от рака мозга в 2015 году, помешала ему баллотироваться на выборах 2016 года. Политик поддерживал Евромайдан и осуждает агрессию Российской Федерации.