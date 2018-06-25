Джо Джексон подтвердил слухи о своем смертельном диагнозе
Американский музыкальный менеджер, отец Майкла Джексона Джо Джексон подтвердил информацию о том, что находится на грани смерти.
Об этом Джо Джексон написал на своей странице в Twitter.
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89-летнего мужчину накануне госпитализировали и он запретил родственникам приближаться к нему и смотреть в его медицинскую карту.
Я видел больше закатов, чем мне осталось увидеть. Солнце встает, когда приходит время и, нравится тебе это или нет, заходит, когда приходит время,
– прокомментировал отец Майкла Джексона.
Также Джо Джексон опубликовал фотопортрет, на котором он изображен на фоне заката.
Кто такой Джо Джексон?Американский музыкальный менеджер, наиболее известный как патриарх музыкальной семьи Джексонов, и, в частности, отец певца Майкла Джексона и певицы Дженет Джексон.