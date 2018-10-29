Джо Джонас смешно пародировал свою невесту из "Игры престолов" перед Хэллоуином: эпические кадры

Американский певец Джо Джонас уже длительное время имеет отношения со звездой фэнтезийного сериала "Игра престолов" Софи Тернер. Даже после признания у пары осталось место для забавных шуток и веселья, что и подтвердилось костюмами на вечеринке в честь Хэллоуина.

В эти выходные весь шоу-бизнес праздновал праздник Хэллоуина, поскольку официальная дата празднования 31 октября этого года выпала в будний день. На одну из громких вечеринок, которую устроила в Лос-Анджелесе Кейт Хадсон, отправилась и пара Джонаса и Тернер, костюмы которых изрядно развеселили сеть.

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Если актриса выбрала остроумный костюм слона с хоботом, в котором выглядела очень смешно и немного нелепо, то костюм ее возлюбленного просто взорвал соцсети. Певец решил сделать косплей (переодевание) на образ своей невесты, которая 8 лет выполняет роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов". Для костюма он выбрал длинное платье темно-зеленого цвета с откровенным декольте и рыжий парик.

Джо Джонас в образе Сансы Старк ( "Игра престолов"), которую сыграла Софи Тернер

На своей странице в Instagram он даже опубликовал несколько фото и видеороликов, в которых триумфально и пафосно выходит под музыку главного хита популярного сериала. Похоже, Софи Тернер одобрительно оценила такую пародию на ее героиню, поскольку выглядела на совместных фото со своим любимым на вечеринке очень счастливо.



Джо Джонас в костюме Сансы Старк из "Игры престолов"

Как известно, Софи и Джо начали встречаться почти год назад – в ноябре 2016 года. Тогда пара вместе посетила церемонию вручения музыкальных наград MTV EMA 2016. До этого у музыканта группы DNCE были романы с певицей Деми Ловато и моделью Джиджи Хадид. В октябре прошлого года Джо Джонас сделал предложение Софи Тернер.