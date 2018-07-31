День рождения Джоан Роулинг: факты из жизни писательницы и написание книг о Гарри Поттере

Британской писательнице Джоан Роулинг 31 июля исполняется 53 года. Именно Роулинг подарила всему миру волшебный мир Гарри Поттера, который, кстати, по роману – родился в этот же день.

История бедной и разведенной женщины, которая сумела стать миллиардером по версии Forbes, удивляет и одновременно восхищает. К тому же, Джоан Роулинг стала самой богатой женщиной Англии и первой миллиардершей, которая заработала такие деньги за написание книг.

Писательница признается, что написать книги о волшебном мире Гарри Поттера она смогла из-за проблем в ее жизни. Многие образы и герои книг – имеют свои прототипы или логическое объяснение в реальном мире.

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Сайт "24" публикует малоизвестные факты из биографии Роулинг, ее личной жизни и истории о написании книг, которые вас могут удивить, а возможно, и подтолкнут к собственным свершениям.

Дементоры – это отражение депрессии

Роулинг придумала дементоров во время депрессии, от которой страдала много лет. Дементоры – это страшные существа, которые высасывают все силы, счастье и радость из волшебника. Маглы их, кстати, видеть не могли, так же – как и защититься. А вот дементоры на маглов напасть – как раз таки могли.

Я и сама долго жила рядом с дементорами. Они окружают нас повсюду,

– призналась в одном из интервью Роулинг.

Тотальная нехватка денег, отсутствие стабильной работы и другие трудности, с которыми столкнулась мать-одиночка, не могли не сказаться на моральном состоянии будущей писательницы. Роулинг попала в специализированную больницу с диагнозом "клиническая депрессия".



Роулинг долго страдала от депрессии

Писательница сама себе нашла спасение от "реальных дементоров" в магическом мире – их можно прогнать, вызвав Патронуса.

Квиддич и ссора с бойфрендом

Роулинг придумала игру квиддич после ссоры со своим бойфрендом. По ее словам, в тот момент она переживала так же, как мужчины напряженно переживают во время просмотра футбола/баскетбола. Магловской версией квиддича Джоан считает баскетбол.

"Нужна была игра для волшебников, и мне всегда хотелось, чтобы была игра больше чем с одним мячом. Эта идея показалась мне забавной. Я получила массу удовольствия, придумывая правила, – у меня до сих пор лежит записная книжка с диаграммами, схемами и всеми названиями для мячей, которые приходили мне в голову", – вспоминает писательница.

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Изменить имя ради публикации

Ни одно издательство не хотело печатать книгу о мальчике и волшебном мире, написанную женщиной. Дескать, 11-летние мальчики такую книгу читать не будут.

Мне говорили, что, если я хочу увидеть свою книгу напечатанной, я могу заплатить за мини-тираж сама и подарить его всем своим друзьям и родственникам. Больше никого такая книга заинтересовать не сможет,

– вспоминает Роулинг.

До издателя, который все-таки согласился напечатать книги, писательница выслушала 14 отказов! Английское издательство "Блумсбери" согласилось напечатать книги Роулинг, однако там обещали: если распродадут 3 тысячи копий – это будет уже успех. К слову, сейчас в мире продано 450 миллионов книг о Гарри Поттере. Издательства, которые отказали в публикации, еще, наверное, никогда так не ошибались в жизни.

В издательстве "Блумсбери" посоветовали писательнице не указывать полное имя на обложке. Так и появилось сокращение – Дж. Таким образом, покупатели не знали, автор мужчина или женщина.

Когда к Роулинг пришло признание, сначала отказавшие издательства одумались. И начали предлагать сотрудничество и заоблачные доходы. Однако Джоан всем отказала и продолжила сотрудничество с "Блумсбери".

Толчок к написанию книг – смерть матери Роулинг

Джоан Роулинг призналась, что никогда бы не написала книги о Гарри Поттере, если бы у нее не умерла мама.

Я многое поняла о смерти только после того, как сама с ней столкнулась. Мне было очень важно, чтобы Гарри смерть победил,

– отметила она.



Роулинг очень тяжело пережила смерть матери

Мать Роулинг умерла от рассеянного склероза, тогда Джоан было всего 25 лет. После ее потери Роулинг начала задумываться о том, что происходит, когда мы теряем дорогих людей. Возможно, здесь также есть связь с тем, что мать Поттера в книге перед смертью сумела защитить своего единственного сына от сильнейшего заклинания в магическом мире.

Личная жизнь

В Португалии, где Роулинг преподавала английский, она познакомилась со своим первым мужем – тележурналистом Жоржи Арантишем. Они поженились 16 октября 1992 года, в 1993 году у них родилась девочка – Джессика Изабель Роулинг Арантиш. До этого Джоан трагически пережила один выкидыш.

Пара очень быстро развелась – они прожили вместе только 13 месяцев. По словам биографов, Роулинг страдала от домашнего насилия, хотя сама писательница этого не подтверждала.

В интервью The Daily Express Арантиш рассказал, что после их последней ночи вместе он выгнал ее из дома в пять утра и сильно ударил. Роулинг после этого переехала в Шотландию.

У меня была дочь, которую я обожала, у меня была старая печатная машинка и большая идея. И так каменное дно стало прочным фундаментом, на котором я перестроила свою жизнь,

– рассказывает Роулинг.

26 декабря 2001 года Роулинг вышла замуж второй раз – за анестезиолога Нила-Майкла Мюррея. Церемония брака была закрытой. Вскоре, в 2003 году, у них родился сын, Дэвид Гордон Роулинг Мюррей. А в 2005 году родилась еще одна дочь – Маккензи Джин Роулинг Мюррей, именно ей Роулинг посвятила книгу "Гарри Поттер и Принц-полукровка".



Джоан Роулинг и Нил-Майкл Мюррей

Не только история о Гарри

Кроме книг о Гарри Поттере, Джоан Роулинг выпустила также одну книгу для взрослых под собственным именем – "Случайная вакансия" (2012) и три под псевдонимом Роберт Галбрейт – "Зов кукушки", "Шелкопряд" (2014) и "Карьера злодея" (2015). Эти три последних детективных публикации составили серию под названием "Корморан Страйк".

Кроме основных книг о Гарри Поттере, есть еще несколько книг, которые представлены в этой серии. "Гарри Поттер: предыстория" (2008) – это произведение Джоан Роулинг состоит из 800 слов. Его писательница написала специально для продажи на благотворительном аукционе при поддержке сети книжных магазинов Waterstone's. Книга была продана за 25 тысяч фунтов стерлингов. В тот же день текст истории был опубликован в интернете.

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"Фантастические звери и места их обитания" (2001) – в серии романов эта книга является учебником по дисциплине "Уход за магическими существами". В 2011 году реальную версию книги выпустило издательство "Блумсбери". Доход от продажи вместе с книгой "Квиддич сквозь века" составил 15,7 миллиона фунтов стерлингов.



Книгу "Фантастические звери и места их обитания" экранизировали в 2016 году

"Квиддич сквозь века" – эта книга тоже упоминается в романах о Гарри Поттере и была любимой книгой юного волшебника. В романах автором этой книги был Кениллуорти Уисп – известный эксперт по квиддичу. Реальная книга увидела свет в 2001 году, однако Джоан взяла себе псевдоним – Кениллуорти Уисп.

"Сказки барда Бидля" – сборник, в который входят такие сказки: "Колдун и прыгливый горшок", "Фонтан феи Фортуны", "Волосатое сердце колдуна", "Зайчиха Шутиха и ее пень-зубоскал" и "Сказка о трех братьях". В романах о Гарри Поттере "Сказки барда Бидля" упоминаются в книге "Гарри Поттер и Дары смерти". Именно эту книгу завещал Альбус Дамблдор Гермионе Грейнджер после своей смерти.

Реальная книга была напечатана в 2008 году.

Неработающая многодетная мать – способна на геройство

Роулинг сделала так, чтобы один из самых героических поступков в книге совершила неработающая многодетная мать. Домохозяйка миссис Уизли убила Беллатрикс Лестрейндж – сильную и безжалостную волшебницу, с которой не могли справиться талантливые противники.

"В мире волшебников вопрос физической силы не имеет значения, важна сила твоих волшебных способностей, поэтому мужчины и женщины равны. Я очень хотела показать, что даже самая, казалось бы, невоинственная домохозяйка способна на смелые поступки и никогда нельзя их недооценивать", – рассказывает писательница.

Ученица Хогвартса из реальной жизни

В четвертой книге появились волшебница Натали МакДональд. Этот персонаж получил свое имя в память о реальной девочке, которая написала письмо Джоан Роулинг.

Натали была больна лейкемией и боялась не дождаться выхода книги "Гарри Поттер и Кубок огня". Джоан ответила девочке и рассказала о дальнейших судьбах героев. Однако письмо уже получила мать, когда девочка умерла.

Джоан посетила ее родителей и подарила им книгу с автографом. Роулинг сначала переписывалась с матерью, а потом они стали хорошими друзьями.

Не один Поттер

Фамилия Поттер настоящая. Его писательница позаимствовала у своих соседей, с которыми жила рядом в детстве. Неудивительно, что в мире есть несколько Гарри Поттеров.

В 1939 году погиб рядовой британской армии – Гарри Поттер. Он похоронен на кладбище небольшого городка Рамля (Израиль). Во Флориде до сих пор живет пенсионер по имени Гарри Поттер. К нему часто звонят дети, чтобы пообщаться с волшебником.

Пусть в вашей жизни всегда остается место для детства и магии!