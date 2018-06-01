Джоан Роулинг напишет новую книгу для детей

Основательница книжной саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг намерена написать новую детскую книгу для детей.

За книгу Роулинг планировала сесть уже более 6 лет. Об этом сообщает Daily mail.

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Отмечается, что детская книга не будет иметь отношения к миру Гарри Поттера.

Кроме того, писательница уже пишет сценарий к третьей части фильма "Фантастические твари и где они живут" – приквел киносерии о Гарри Поттере.

Напомним, Джоан Роулинг извинилась за гибель одного из своих героев – домового эльфа Добби. 2 мая отмечается годовщина Битвы за Хогвартс – ключевого противостояния в поттериане, которое состоялось между сторонниками Гарри Поттера и армией Волдеморта. Ежегодно в этот день писательница просит прощения за смерть того или иного погибшего персонажа.