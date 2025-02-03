300 жертв за 25 лет: во Франции пройдет громкий суд над хирургом, насиловавшим детей под наркозом

Во Франции бывшего хирурга 73-летнего Джоэля Ле Скуарнека обвиняют в жестоком обращении с детьми во время наркоза. Известно о 299 изнасилованных лиц, в том числе и маленьких пациентов в период с 1989 по 2014 год.

В феврале врач предстанет перед судом, который станет крупнейшим в истории страны по жестокому обращению с детьми. Он начнется 24 февраля и продлится до июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Скуарнек консультировал вебсайты о жестоком обращении с детьми

Ле Скуарнек – любитель оперы и литературы. Он был гордостью своей семьи, а в больнице – уважаемым человеком. Именно поэтому многие знакомые его защищали, не веря в истинную сущность мужчины.

Еще в начале 2000 годов Скуарнек консультировал вебсайты, посвященные жестокому обращению с детьми. Тогда было открыто первое дело против него, но после него медику дали лишь условное наказание на 4 месяца. Об этом случае даже не было сообщено медучреждение, где работал обвиняемый.

Только в 2006 году у одного из коллег появились подозрения относительно Скуарнека. Тогда он призвал региональную медицинскую ассоциацию принять меры. Однако, все врачи, кроме одного, который воздержался, проголосовали за то, что хирург не нарушал медицинскую этику.

Скурарнека арестовали только после того, как одна из пострадавших 6-летних детей рассказала своим родителям о действиях врача.

Уже тогда он жил как отшельник в большом заброшенном доме, в котором во время обыска нашли секс-куклы размером с ребенка.

В суде глаза Скуарнека блестели, когда на экране показывали видео с секс-куклами

Во втором деле против себя мужчина признал лишь часть обвинений. Расследование длилось несколько лет.

Когда-то уважаемый хирург находится в тюрьме еще с 2017 года. Тогда его арестовали не только в подозрении за изнасилование 6-летней девочки, но и своих племянниц, которым сейчас за 30 и еще одной молодой пациентки.

После его ареста полиция обыскала его дом и нашла секс-кукол детского размера, более 300 000 изображений жестокого обращения с детьми и тысячи страниц тщательно составленных дневников, в которых Ле Скуарнек, как утверждается, записывал нападения, которые он совершал над своими молодыми пациентами старше 25 лет,

– пишет BBC.

Мужчина утверждал, что эти дневники – это лишь его фантазии. Однако, на некоторых страницах он таки признавал, что является педофилом.

В 2020 году прошел первый суд по делу Скуарнека. Очевидцы вспоминают, что тогда в зале суда его ответы были холодными и рассчитанными, а сам мужчина "не проявлял никакой эмпатии".

Он почти никак не реагировал и в основном смотрел в пол. Его "глаза блеснули" только тогда, когда на экране демонстрировали видео с его куклами.

Всего мужчине предъявлено более 100 обвинений в изнасиловании и более 150 – в сексуальном насилии.

Многие пациенты годами не знали об издевательствах врача над ними

Некоторые из пострадавших пациентов, которые уже выросли, рассказали, что помнят, как хирург прикасался к ним, иногда даже тогда, когда их родители или другие врачи были в комнате.

У меня были воспоминания о том, как кто-то зашел в мою больничную палату, поднял простыни и сказал, что проверит, ли все прошло хорошо. Он меня изнасиловал,

– рассказала одна из пострадавших.

Но большинство пациентов находились под наркозом и о действиях своего врача узнали только во взрослом возрасте от полиции. Их имена фигурировали в дневниках подозреваемого.

Другая пострадавшая женщина также рассказала, что годами из-за проблем с мужчинами посещала психологов, которые у нее неоднократно интересовались, не переживала ли она какие-то травмы в детстве.

"Я должна верить, что моя память защитила меня от этого. Но экспертиза вернула все это на поверхность – обиды, ощущения, воспоминания возвращались ко мне день за днем", – сказала она.

К сожалению, двое мужчин, которые помнили, что творил с ними врач, совершили самоубийство.