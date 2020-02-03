Джокер показал видео, где скандальный экснардеп Микитась хвастается дружбой с Богданом и Ермаком

Пранкер Джокер опубликовал видео с участием скандального застройщика и экс-народного депутата Максима Микитася. На нем бывший народный избранник хвастается своим коллегам тем, как "порешал вопросы со своими друзьями" Андреем Богданом и Андреем Ермаком.

Запись с ресторана одного из отелей пранкеру, по его же словам, передали его коллеги из Службы Безопасности Украины. Сам он публикует видео в своем телеграм-канале.

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В ходе беседы один из собеседников жалуется на открытые против него дела и спрашивает, как решить все эти вопросы. Зато Максим Микитась отвечает, что этим "займется в частности, и Банковая".

"Это вопрос уже на 100%... Наше объединение, мы заявляем, что мы едины, и дальше уже работаем в рамках того меморандума, что у нас есть", – успокоил скандальный застройщик.

Далее у Микитася спрашивают, говорится ли о меморандуме с Сергеем Кучером – экс-главой государственной строительно-архитектурной инспекции. В ответ экс-нардеп говорит, что, "в частности, и про Кучера, но не только о нем".

Там сейчас такая интересная история. Даже те, кто сейчас является противниками друг другу – те же Андрей Богдан и Андрей Ермак – это все наше группировки. Это все наши друзья,

– заявил Максим Микитась.

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Андрей Богдан – глава Офиса Президента Украины;

Андрей Ермак – помощник Президента Украины.

Кроме того, пранкер заявляет, что владеет информацией, будто Максим Микитась был настолько благодарен своим "друзьям" Богдану и Ермаку, что подарил им десятки квартир, оформленных на подставных людей.

Что известно про Максима Микитася?

Максим Микитась – один из крупнейших киевских застройщиков, с июня 2010 года возглавлял Украинскую Государственную строительную корпорацию "Укрбуд" (которая неоднократно попадала в скандалы).



Депутатом стал в 2016 году, победил в одномандатном округе № 206 в Чернигове как самовыдвиженец. В 2019 баллотировался в Верховную Раду там же, однако проиграл кандидату от "Слуги народа" Антону Полякову.



2 октября 2019 года НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму свыше 81 миллиона гривен. Экс-нардеп, как считает следствие, использовал подконтрольные строительные компании и действовал в сговоре с экс-командующим Нацгвардии, гендиректором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами. И таким образом организовал коррупционную схему и завладел недвижимостью Нацгвардии.