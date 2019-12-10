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      Джокер слил переписку скандального экснардепа Микитася, в которой ему покупают дорогое авто

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      Пранкер Джокер слил переписку Микитася с директором Укрбуда Майбородой / ubr.ua

      Пранкер Джокер опубликовал переписку бывшего народного депутата и скандального застройщика Максима Микитася с директором Укрбуда Олегом Майбородой. В ней последний покупает автомобиль для Микитася, а также они вдвоем обсуждают застройки в Киеве и огромные суммы денег на них.

      В опубликованной переписке Майборода хвастается, что для покупки машины ему даже понадобились справки о доходах. А еще он просил скинуть фото машины, потому что банк не верил, за что осуществляется платеж.

      К слову: Джокер слил очередные тайны жизни "слуг народа": скандал вокруг избрания замены Яременко

      Гендиректор Укрбуда пишет, что какой-то Игорь сказал, что общая стоимость автомобиля составляет 120 (вероятно, тысяч долларов – 24 канал).

      Кроме того, застройщики общались по рабочим моментам в сфере строительства. В частности, Микитась просил Майбороду связаться с "Андреем от Кривецкого". Здесь может идти речь об Игоре Кривецком – сером кардинале "Свободы", который владеет бизнесом в гостиничной и ресторанной сферах, а также в сфере жилищного строительства.

      Позже бывший народный депутат просил у директора Укрбуда подготовить 300 тысяч долларов задатка на строительство по улице Мичурина (возле Михайловского спуска в Киеве).

      В конце пранкер Джокер обещает, что это только первая часть переписки. По его словам, Майборода и Микитась, кроме авто и денег, обсуждали и выборы предыдущего президента Петра Порошенко.

      Переписка Микитася и Майбороды: смотрите фото

      Что известно о Максиме Микитасе?
      Максим Микитась – один из крупнейших киевских застройщиков, с июня 2010 года возглавлял Украинскую Государственную строительную корпорацию "Укрбуд" (которая неоднократно попадала в скандалы).

      Депутатом стал в 2016 году, победил в одномандатном округе № 206 в Чернигове как самовыдвиженец. В 2019 баллотировался в Верховную Раду там же, однако проиграл кандидату от "Слуги народа" Антону Полякову.

      2 октября 2019 года НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму свыше 81 миллиона гривен. Бывший нардеп, считает следствие, использовал подконтрольные строительные компании и действовал в сговоре с бывшим командующим Нацгвардии, гендиректором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами. И таким образом организовал коррупционную схему и завладел недвижимостью Нацгвардии.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Пранкер Джокер Строительство Авто
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