Джокович феерично отпраздновал победу на Australian Open: серб станцевал и лишился кроссовок
Первая ракетка мира серб Новак Джокович феерично отпраздновал свою седьмую победу на Australian Open в Мельбурне. Новак уверенно обыграл испанца Рафаэля Надаля по итогам трех сетов.
После победы Джокович решил поцеловать корт, на котором одержал историческую победу.
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Победа в Австралии стала для серба 15 на турнирах Большого Шлема.
Джокович после матча подарил своему фанату ракетку, которой выиграл финал.
Кроме того серб наградил своих фанатов кроссовками.
Воспалительный теннисист успел даже исполнить танец.
Новак нашел время, чтобы раздать и автографы.
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Источник: 24 Канал
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