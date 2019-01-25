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      Джокович и Надаль второй раз сыграют в финале Australian Open

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      Рафаэль Надаль и Новак Джокович
      Рафаэль Надаль и Новак Джокович / Фото из открытых источников

      Первая ракетка мира Новак Джокович стал вторым финалистом турнира серии "Большого Шлема" Australian Open в Мельбурне.

      В полуфинале серб в трех партиях обыграл француза Люку Пуйя. Матч продолжался 1 час 23 минуты и закончился со счетом 6:0, 6:2, 6:2 в пользу лидера АТР.

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      За время, проведенное на корте, Джокович оформил 6 эйсов, ни разу не ошибся при вводе мяча в игру и реализовал 7 брейк-поинтов из 12-ти. Пуй же оформил 4 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на приеме.

      Стоит отметить, что Джокович никогда не проигрывал финал Australian Open и никогда не уступал на этом турнире, когда был посеян под первым номером – в 2012, 2013, 2015 и 2016-м. В этом году он тоже первый сеянный. Если Джокович победит в Мельбурне, то он в третий раз в карьере выигрывает три турнира "Большого шлема" подряд.

      За титул серб сразится с Рафаэлем Надалем, которого он уже выигрывал почти шестичасовом финале в 2012 году. В целом в личных встречах Джокович ведет 27:25, а на харде – 18:7. Надаль не обыгрывал Джоковича на харде с финала US Open-2013.

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      Напомним, Australian Open завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

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      Теги: Теннис Australian Open Спорт
      Источник: 24 Канал
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