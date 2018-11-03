Джокович победил Федерера в полуфинале турнира в Париже
Новак Джокович не по зубам Роджеру Федереру. Серб второй раз в сезоне победил швейцарского короля тенниса.
В полуфинале турнира серии Мастерс в Париже Джокович в трех сетах одолел Федерера.
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Победу вторая ракетка мира получил на тай-брейках в первой и заключительной частях поединка. В итоге – 7:6, 5:7 и 7:6. И к финалу идет Новак Джокович.
За трофей серб сразится с 18-м номером мирового рейтинга Кареном Хачановым.
Источник: 24 канал
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