Джокович победил Федерера в полуфинале турнира в Париже

Новак Джокович не по зубам Роджеру Федереру. Серб второй раз в сезоне победил швейцарского короля тенниса.

В полуфинале турнира серии Мастерс в Париже Джокович в трех сетах одолел Федерера.

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Победу вторая ракетка мира получил на тай-брейках в первой и заключительной частях поединка. В итоге – 7:6, 5:7 и 7:6. И к финалу идет Новак Джокович.

За трофей серб сразится с 18-м номером мирового рейтинга Кареном Хачановым.