Джоли с Питтом готовы поставить точку в разводе, – СМИ

В СМИ появилась информация, что история с разводом Анджелины Джоли и Брэда Питта приближается к финалу.

Бывшие супруги достигли согласия относительно условий своего развода. В частности, Джоли пошла на уступки в наиболее ключевом для Брэда вопросе – актеры разделят опеку над шестью детьми, пишет издание The Sun.

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"Сейчас процессом развода занимаются их юридические представители, и в течение предстоящих нескольких недель с этим вопросом будет покончено. Это поразительный поворот по сравнению с ситуацией на тот момент, когда их брак распался, учитывая обвинения Анджелины против Брэда. Сейчас они в хороших отношениях", – говорится в издании.

Издание также сообщает, что актеры хотят сохранить взаимное уважение, поскольку это важно для их детей.

Напомним, звездная пара подала на развод в 2016-м году. В прошлом году летом в СМИ появилась информация, что актеры хотят отменить развод.