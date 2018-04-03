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Кто такой Джон Гаррисон и почему Google посвятил ему дудл

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Google посвятил дудл Джону Гаррисону
Google посвятил дудл Джону Гаррисону / Скриншот

Поисковая система Google посвятила новый дудл английскому изобретателю Джону Гаррисону. Он родился 3 апреля (по новому стилю) ровно 325 лет назад.

Джон Гаррисон с самого детства интересовался механикой и часами. Несмотря на то, что изобретатель получил ограниченное образование, свои первые часы он собрал в 20 лет. Трое из его ранних часов сохранились до наших дней.

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В 1714 году британское правительство объявило награду в 20 тысяч фунтов стерлингов за изобретение часов, которые позволили бы определить положение корабля в море с точностью до 1°.

Google присвятила новий дудл винахіднику Джону Гаррісону
Google посвятил новый дудл изобретателю Джону Гаррисону

Спустя 20 лет Джон Гаррисон изобрел морской хронометр. Благодаря его изобретению была решена проблема точного определения долготы, и количество морских катастроф значительно уменьшилось.

"Необычное изобретение Гаррисона принесло огромную пользу. Благодаря ему моряки могли определять не только широту калибра, но и долготу, что делало их экскурсии намного безопаснее", – говорится в пояснении Google.

За изобретение морского хронометра Джон Гаррисон получил медаль Копли и обещанную премию. В 1998 году в честь Гаррисона назвали астероид – 20314 Джонгаррисон.

В 2008 году в Кембридже Стивеном Хокингом были представлены часы, посвященные памяти Джона Гаррисона.

Теги: Новости Украины LifeStyle наука Google
Источник: 24 Канал
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