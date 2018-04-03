Кто такой Джон Гаррисон и почему Google посвятил ему дудл

Поисковая система Google посвятила новый дудл английскому изобретателю Джону Гаррисону. Он родился 3 апреля (по новому стилю) ровно 325 лет назад.

Джон Гаррисон с самого детства интересовался механикой и часами. Несмотря на то, что изобретатель получил ограниченное образование, свои первые часы он собрал в 20 лет. Трое из его ранних часов сохранились до наших дней.

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В 1714 году британское правительство объявило награду в 20 тысяч фунтов стерлингов за изобретение часов, которые позволили бы определить положение корабля в море с точностью до 1°.



Google посвятил новый дудл изобретателю Джону Гаррисону

Спустя 20 лет Джон Гаррисон изобрел морской хронометр. Благодаря его изобретению была решена проблема точного определения долготы, и количество морских катастроф значительно уменьшилось.

"Необычное изобретение Гаррисона принесло огромную пользу. Благодаря ему моряки могли определять не только широту калибра, но и долготу, что делало их экскурсии намного безопаснее", – говорится в пояснении Google.

За изобретение морского хронометра Джон Гаррисон получил медаль Копли и обещанную премию. В 1998 году в честь Гаррисона назвали астероид – 20314 Джонгаррисон.

В 2008 году в Кембридже Стивеном Хокингом были представлены часы, посвященные памяти Джона Гаррисона.