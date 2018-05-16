Джон Траволта станцевал на сцене вместе с 50 CENT: смешное видео
Голливудский актер Джон Траволта на Каннском кинофестивале во время выступления 50 СЕNT вышел рэперу на сцену и начал танцевать.
64-летний актер пригласил любимого рэпера на вечеринку, которая была посвящена новому гангстерскому фильму "Ґотти", где Траволта сыграл главного гангстера Нью-Йорка Джона Ґотти, говорится в издании Mirror.
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Джон Траволта танцует с 50 CENT
Когда рэпер исполнял свой хит 2005 года "Just a Lil Bit", актер вышел на сцену и начал танцевать.
Стоит добавить, что Траволта лично пригласил рэпера выступить на эксклюзивном "Эдем-рок" в отеле Du Cap.
Смотрите видео Джон Траволта танцует вместе с 50 CENT:
Смотрите видео Джон Траволта танцует вместе с 50 CENT:
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