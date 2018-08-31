Джонни Депп обогатился на несколько миллионов долларов: детали

Голливудский актер Джонни Депп переживает не лучшие финансовые времена. Однако теперь знаменитость получил возможность обогатиться – служители Фемиды обязали его адвоката Джейка Блума выплатить миллионы долларов.

Джонни Депп – один из частых гостей американских судов, так как количество исков актера, которые рассматривались в течение года, невозможно посчитать на пальцах двух рук. Однако теперь на одно судебное дело у голливудской звезды станет меньше.

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Как сообщает The Hollywood Reporter, Джонни Депп выиграл дело против собственного адвоката Джейка Блума, которое тянулась с осени 2017 года. Юридические баталии не утихали, потому что в заявлении актера говорится, что его юрист должен вернуть ему все выплаты, осуществленные с начала их сотрудничества. За 18 лет работы на Деппа эта сумма превысила несколько миллионов долларов.

По словам самого актера, причиной обращения в суд является то, что он с Джейком Блумом не заключал никакой письменной договоренности, а только устную. И хотя в Голливуде это обычная практика, Джонни Депп все же решил испытать судьбу и отсудить у адвоката его заработанные деньги.

Стоит отметить, что шансы на победу актера в судебном деле были мизерными, так как его адвокат получил плату за выполненную работу. Однако судья Терри Грин неожиданно решил создать прецедент в юридической практике.

Не думаю, что существуют отдельные правила для шоу-бизнеса. Я считаю, что мы сейчас должны создать прецедент, который навсегда изменит подобный обычай. Все сделки должны быть письменными, чтобы избежать случаев, подобных тому, что мы рассматриваем сейчас,

– отметил Терри Грин.

Согласно постановлению суда, Джейк Блум должен выплатить Джонни Деппу немаленькую сумму. Издание пока не располагает информацией, сколько в точности задолжал экс-адвокат, однако СМИ подчеркивают, что это может быть несколько миллионов долларов.

Напомним, голливудский актер Джонни Депп признался, что сейчас находится в затруднительном финансовом положении. Он потратил практически все деньги, которые заработал за годы своей успешной кинокарьеры. Также стало известно, что Джонни Депп может предстать перед судом за плохое отношение к своим охранникам и неуплату им зарплаты.