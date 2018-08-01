Джонни Депп обвинил экс-жену Эмбер Хёрд в избиении

Скандальный 55-летний актер Джонни Депп подал в суд на издание The Sun, которое писало, что актер бьет женщин. В публикации в частности говорилось о его экс-супруге Эмбер Хёрд.

Об этом сообщается на The Mirror.

С момента развода с Эмбер Хёрд прошло 2 года и только сейчас киноактер пытается восстановить свою репутацию. Поэтому он подал в суд на британский таблоид за неправдивую информацию об избиении его бывшей жены Эмбер Хёрд.

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Адвокаты Деппа заявляют, что все было наоборот и это Эмбер его била. По словам актера, однажды актриса набросилась на него с кулаками в апреле 2016 года. Тогда он опоздал на 2 часа на вечеринку в честь ее дня рождения. По словам очевидцев, Эмбер перед этим употребляла алкоголь, из-за чего жесткого ударила его 2 раза по лицу. Тогда же Депп схватил ее за руки и оттолкнул на кровать.

В заявлении адвокатов киноактера также говорилось и о том инциденте, когда Депп будто бы в порыве ярости швырнул в женщину к телефону. Как заявили охранники, они прибежали на крики Хёрд и увидели, что неповрежденная Эмбер стоит на почтительном расстоянии от мужа и кричит в трубку: "Прекрати бить меня, Джонни!".

Напомним, что Эмбер и Джонни прожили в официальном браке с 2015 по 2017 год. Причиной развода стало заявление Хёрд о домашнем насилии. После судебной тяжбы актриса смогла отсудить у экс-супруга большие отступные (семь миллионов долларов), которые она обещала отдать на благотворительность. Недавно Депп дал откровенное интервью, в котором описал мучительное расставание с бывшей женой и о бедственном финансовом положении.