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Джонни Депп попал в ДТП в России

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Джонни Депп попал в ДТП в России
Джонни Депп попал в ДТП в России / Фото из свободных источников

В четверг вечером, 31 мая, в Санкт-Петербурге автомобиль "Мерседес" с голливудским актером Джонни Деппом попал в небольшую аварию.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на "Пятый канал".

Автомобиль с актером выезжал с внутреннего двора отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте, неудачно вошел в поворот и зацепил стену. После этого машина продолжила движение.

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К слову, накануне группа Hollywood Vampires, в которой вместе с голливудским актером играют Элис Купер и Джо Перри, дала концерт в Санкт-Петербурге.

Отметим, что во время концерта группы Hollywood Vampires случился пикантный конфуз: поклонницы музыкантов забросали сцену нижним бельем. Вероятно, причиной этого был восторг от Джонни Деппа, который как раз исполнял песню.

Теги: Аварии и ДТП Кино LifeStyle Новости России Джонни Депп
Источник: 24 Канал
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